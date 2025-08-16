نخستین سوگواره ملی عکس عاشورایی با عنوان "نذر نگاه"، با حضور مسئولان و هنرمندان به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، این رویداد با استقبال ۴۱۸ عکاس از سراسر کشور و ارسال بیش از سه هزار اثر برگزار شد و در آن، نقش هنر در ماندگاری پیام عاشورا مورد تأکید قرار گرفت.

امام‌جمعه گچساران در این آیین، قیام امام حسین (ع) را نقطه عزت، بیداری و مقاومت دانست و گفت: عاشورا ۲ جبهه دارد؛ یکی جبهه حق و دیگری باطل و امروز هنر می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تبیین این دوگانه ایفا کند.

حجت‌الاسلام سید عنایت هاشمی منش افزود: اگر بخواهیم پیام عاشورا را به درستی منتقل کنیم، باید از ابزار هنر بهره ببریم، چرا که هنر با زبان تأثیرگذار خود، حقیقت را ماندگار می‌کند.

نماینده مجلس: هنرمندان ادامه‌دهندگان خطبه‌های عاشورایی باشند

نماینده گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم با تأکید بر جایگاه هنر در حفظ میراث معنوی گفت: عاشورا نه تنها یک واقعه تاریخی، بلکه فرهنگی جاری است که با زبان هنر زنده مانده است.

غلامرضا تاجگردون گفت: هنرمندان ادامه‌دهندگان خطبه‌های حضرت زینب (س) و امام سجاد (ع) باشند و پیام عاشورا را با زبان تصویر به نسل‌های آینده منتقل کنند.

سه هزارو ۱۷۳ اثر و ۳۰ منتخب

در این جشنواره ملی سه هزار و ۱۷۳ اثر از سوی ۴۱۸ عکاس به دبیرخانه ارسال شد که از میان آنها، ۳۰ اثر منتخب به نمایش گذاشته شد.

اعلام اسامی برگزیدگان

در پایان از برگزیدگان بخش‌های مختلف تقدیر شد که در بخش اصلی، حمید عظیمی از آذربایجان غربی، امین رحمانی از قزوین و احمد امیراحمدی از سمنان به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند.