به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ جو ناپایداری برای امروز تا حوالی ظهر فردا همراه با فعالیت سامانه بارشی در استان انتظار داریم که در این مدت افزایش ابر، افزایش وزش باد گاهی وزش باد شدید به ویژه برای مناطق جنوبی استان و در ارتفاعات و گردنه‌ها مه پیش بینی می‌شود.

بارش‌ها به صورت بارش باران، رگبار و رعد و برق پیش بینی شده و فعالیت این سامانه بارشی اغلب برای مناطق نیمه شمالی استان به ویژه مناطق هم مرز با استان گلستان و بخش‌هایی از مرکز استان برآورد شده است.