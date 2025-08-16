پخش زنده
امروز: -
مرکز تحقیقات و ژنتیک میبد به دومین دستگاه سکوئنسر با اعتبار ۷ میلیارد تومان تجهیز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس مرکز تحقیقات و ژنتیک میبد گفت: این دستگاه با ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار از محل سازمان بهزیستی و موسسه خیریه مرکز خریداری شده است.
سید محسن فلاح با بیان اینکه با راه اندازی این دستگاه، خدمات با تعرفه خیریه و کمتر از بخش خصوصی ارائه میشود افزود: خدمات در مرکز تحقیقات ژنتیک میبد به خانوادههای تحت پوشش سه دهک اول رایگان و برای بقیه دهکها با تخفیف ۴۰ تا ۵۰ درصد ارائه میشود.
وی گفت: سال گذشته ۱۰ هزار نفر از خدمات آزمایشگاهی مرکز تحقیقات ژنتیک میبد بهرهمند شدند که امیدواریم با کمک خیرین بتوانیم این مرکز را بعنوان قطب کشوری معرفی کنیم.
رئیس مرکز تحقیقات ژنتیک میبد آزمایشهای قبل از ازدواج، زمان بارداری، بعد از بارداری، غربالگریهای جنین و آزمایشات کودکان معلول و افرادی که در شجره خود دچار مشکل ژنتیکی هستند را از خدمات مرکز ژنتیک میبد برشمرد.
مسئول فنی مرکز تحقیقات و ژنتیک میبد هم گفت: با توجه به اینکه مرکز تحقیقات ژنتیک میبد روی طیف وسیعی از بیماریهای ارثی کار میکند و علت بیماری و معلولیتها از طریق آزمایشات سنتی قابل تشخیص نیست به دستگاه سکوئنسر نیاز بود تا بررسیها را درسطح مولکولی و توالی ژنی انجام دهیم.
کلانتر افزود: استفاده از سکوئنسر در تشخیص آزمایشها به ویژه بانوان باردار و بانوانی که میخواهند باردار شوند کمک کننده است و زمان را برای رسیدن به نتیجه کوتاهتر میکند.