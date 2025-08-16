پخش زنده
رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز گفت: ۲۲۰ پاکبان بهمنظور آمادهسازی این مجموعه ورزشی برای افتتاح و میزبانی از نخستین مسابقه لیگ برتر در دو نوبت، در حال پاکسازی ورزشگاه پارس هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، صمد پناهیان گفت: پاکسازی، شست و شو و جمعآوری ضایعات و پسماندهای عمرانی در ورزشگاه پارس با بهکارگیری ۲۲۰ پاکبان، ۱۲ دستگاه تانکر آب سهکاره و ۱۳ خودروی خاور روباز در حال اجراست.
پناهیان افزود: از ۱۲ دستگاه تانکر آب سهکاره برای شست و شو و ۱۳ دستگاه خودروی خاور روباز برای حمل ضایعات و پسماندهای عمرانی استفاده شده و همه مراحل تحت نظارت مستقیم دو ناظر مقیم و یک مسئول ناحیه انجام میشود تا کیفیت و کمیت کار به شکل مطلوب تضمین شود.
وی افزود: برای بازسازی فضای سبز ۳۰ کامیون تأمین شده و ۴ کارشناس ایمنی و بهداشت حرفهای بهمنظور کنترل و ارتقای سلامت پاکبانان در محل حضور دارند.