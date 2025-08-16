به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، فرماندار زرند گفت: برداشت پسته کال از ۲ هزار هکتار باغ در این شهرستان آغاز شده و تا ۳ هفته دیگر ادامه دارد.

رضا حسینی نژاد گفت: پسته کال صادراتی است و این محصول به کشور‌های اروپایی صادر می‌شود.

وی افزود: ۲ هزار هکتار از ۳۰ هزار هکتار سطح زیر کشت ارقام مختلف پسته در زرند به تولید محصول پسته کال اختصاص دارد و پیش بینی می‌شود ۲ تن مغز سبز به ارزش ۳ هزار میلیارد ریال تولید و روانه بازار‌های جهانی شود.

وی با بیان اینکه در طول زمان برداشت پسته مغز سبز قریب ۳۰ هزار نفر روز اشتغال ایجاد می‌شود گفت: ۳۰ هزار هکتار باغ پسته مثمر ثمر در زرند و مناطق ریحان شهر، یزدان شهر، شهر سیریز و شهر خانوک وجود دارد که بیش از ۲ هزار هکتار به صورت مغز سبز برداشت می‌شود.

حسینی نژاد، با بیان اینکه روزانه بین ۲ تا ۳ هزار نفر روز اشتغالزایی ایجاد شده است، افزود: در طول زمان برداشت بیش از ۲ هزار تن مغز سبز تولید و به بازار‌های جهانی صادر می‌شود.