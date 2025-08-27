پخش زنده
زنجان با ۲۴ جنگلبان در برابر یک میلیون هکتار منابع طبیعی نیاز فوری به نیرو و تجهیزات دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی زنجان گفت: جنگلبانان نهتنها حافظان طبیعت، بلکه حامیان امنیت ملی و اقتصادی کشور هستند.
سرهنگ عباسی با اشاره به وسعت بیش از یک میلیون و ۶۲ هزار هکتار منابع طبیعی استان، کمبود شدید نیروی انسانی و تجهیزات را بزرگترین چالش حفاظت عنوان کرد.
وی گفت: تنها ۲۴ جنگلبان در استان فعال هستند، درحالیکه نیاز واقعی بیش از ۱۸۲ نفر است.
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی زنجان بر بهروزرسانی تجهیزات، افزایش حقوق، جذب نیرو و جلب مشارکت مردمی برای صیانت مؤثر از جنگلها و مراتع تأکید کرد.