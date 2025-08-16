مهلت ارسال آثار روزنامه‌نگاران به جشنواره رسانه‌ای رفاه و تامین اجتماعی که تا ۱۵ مرداد اعلام شده بود تا پایان مردادماه تمدید شد.

تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره رسانه‌ای رفاه و تامین اجتماعی «رستا»

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ، جشنوارۀ رسانه‌ای رفاه و تأمین اجتماعی «رستا» با هدف حمایت و قدردانی از روزنامه‌نگاران فعال در زمینۀ مسائل اجتماعی و به‌طور خاص حوزۀ رفاه و تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۴، به همت موسسه فرهنگی هنری «آهنگ آتیه» و اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی برگزار می‌شود.

اهالی محترم رسانه که هنوز موفق به ارسال آثار خود نشده‌اند می‌توانند با مراجعه به صفحه فراخوان وبگاه نسبت به ثبت‌نام و ارسال آثار خود اقدام کنند.

روزنامه نگاران علاقمند می‌توانند در رشته‌های گزارش (مکتوب و تصویری)، مصاحبه (مکتوب و تصویری)، یادداشت و مقالۀ تحلیلی، مجموعه گزارش‌های موضوعی (گزارش‌های پیگیرانه تخصصی با یک موضوع مشخص) و پادکست آثار خود را در این جشنواره ارائه دهند.

در بخش ویژه این جشنواره آثاری که در دورۀ جنگ ۱۲ روزه با محوریت «جنگ و ذی‌نفعان تأمین اجتماعی» در مورد آسیب‌های ناشی از جنگ به ذی‌نفعان حوزۀ تامین اجتماعی اعم از کودکان، سالمندان، زنان سرپرست خانوار، کارگران، کارفرمایان، کادر درمان و… در رسانه‌ها منتشر شده است، داوری خواهند شد.