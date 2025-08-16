بازار ملایر یکی از مهم‌ترین و قدیمی‌ترین بازارهای ایران و یکی از بازار‌های سالخورده استان همدان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مورخان بر این باورند که قدمت هسته اولیه بازار ملایر به زمان شیخ الملوک؛ شیخ محمدعلى میرزا دولتشاه فرزند فتحعلى‌شاه، بانى شهر ملایر می‌رسد که شامل یک بازار اصلى، دو بازار فرعى، تعدادى سرا و منزل مسکونى در اطراف است.

بازار اصلى از یک بازار طویل شمالى - جنوبى و یک بازار شرقى - غربى تشکیل شده که در محلى به نام چهار سوق با گنبدى بزرگ بر فراز آن یکدیگر را قطع مى‌کنند.

چهار قسمت این بازار به چهار محله شهر منتهى مى‌شود، ورودى بازار در خیابان بروجردى قرار دارد، چندین تیمچه و سرا در دو جهت این بازار وجود دارد که پاره‌اى از آن ها، چون سراى خان و لحاف‌دوز‌ها از ارزش بیشترى برخوردار است.

تیمچه‌اى نیز در قسمت غربى بازار واقع شده است که سقف گنبدى بزرگى دارد. یکى از تیمچه‌ها به بازار اصلى متصل است.

بازار فرعى دوم در قسمت مسجد شیخ‌الملوک واقع شده و با چند انحنا به بازار طولى متصل مى‌شود.

سبک معماری این بازار اصیل و سنتی است و سخت تحت تأثیرالگو‌های بازار دوره صفویه و زندیه همچون بازاروکیل قرار گرفته است.

بازار قدیمی ملایر به شیوه خطی و ارگانیک ساخته شده و دارای در ورودی است، بازار اصلی در دوره شیخ‌الملوک بنا شده و افرادی، چون مهرعلیخان و ابوالقاسم خان نوری و میرفتاح آن را گسترش داده‌اند.

به طور کلی پوشش سقف تمام قسمت‌های بازار، دارای طاق‌های ضربی و گنبدی آجری است و نورگیر‌هایی در سرتاسر آن و در دو طرف حجره‌ها تعبیه شده است.

بازار قدیمی ملایر در ۱۳۵۵ با شماره ۱۲۸۶/۳ در فهرست آثار ملی و تاریخی ایران به ثبت رسیده است.