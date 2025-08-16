پخش زنده
با تلاش امدادگران هلال احمر بانوی ۵۰ ساله در ارتفاعات سخت گذر روستای عروه نجات یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس جمعیت هلالاحمر لنده، گفت: گزارشی از آسیبدیدگی بانوی ۵۰ ساله در ارتفاعات صعبالعبور روستای گل زرد عروه از توابع لنده به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) استان اعلام شد و بلافاصله گروه عملیاتی پایگاه جادهای لنده به محل اعزام شد.
عیسی محتشم افزود: نجاتگران پس از سه ساعت پیادهروی دشوار در مسیرهای کوهستانی به مصدوم دسترسی پیدا کردند و اقدامات پیشبیمارستانی شامل آتلبندی و فیکس کامل بیمار را انجام دادند.
وی ادامه داد: با تلاش بیوقفه امدادگران، عملیات جستوجو، رسیدگی و انتقال بیمار به پاییندست در مدت ۹ ساعت به پایان رسید و مصدوم برای ادامه درمان به درمانگاه شهر لنده تحویل داده شد.