پخش زنده
امروز: -
خبرهایی از آغاز مسابقات شطرنج جام قزوین یادواره شهید رجایی تا والیبالیست استان در ترکیب نهایی تیم ملی برای مسابقات جهانی را در بسته خبرهای ورزشی مشاهده کنید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مسابقات شطرنج جام قزوین یادواره شهید رجایی آغاز شد.
در این رقابتها ۴۰۰ شطرنج باز از ۲۶ استان با هم رقابت میکنند.
در مجموع ۳۷۳ میلیون تومان جایزه نقدی برای برترینها در نظر گرفته شده است.
این مسابقات به میزبانی دانشگاه بین المللی امام خمینی برگزار میشود.
والیبالیست استان در ترکیب نهایی تیم ملی برای مسابقات جهانی
عماد کاکاوند پاسور اهل محمدیه تیم ملی را در مسابقات جوانان جهان همراهی میکند.
رقابتهای والیبال قهرمانی جوانان جهان از سیام مرداد در چین برگزار خواهد شد.
هندبالیست استان در جمع طلایی پوشان اصفهان
سعید علی اکبری با عقد قرارداد به تیم لیگ برتری فولاد مبارکه سپاهان پیوست.
علی اکبری سابقه حضور در مسابقات هندبال قهرمانی آسیا به همراه تیم ملی را در کارنامه دارد.