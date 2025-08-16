پخش زنده
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز بیشینه سرعت باد در محدوده ۴۵ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا به دو متر خواهد رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، با اشاره به تداوم ناپایداری جوی و دریایی در هرمزگان، گفت: امروز وزش بادهای نسبتاً شدید جنوب شرقی در دریای عمان، تنگه هرمز و شرق خلیج فارس سبب مواج شدن دریا و محدودیت در ترددهای دریایی و بروز گرد و غبار در سواحل غربی و برخی جزایر خواهد شد.
او افزود: بعدازظهر و شب نیز در ارتفاعات استان به ویژه بشاگرد و حاجی آباد، محدوده تنگه هرمز و برخی سواحل، ناپایداری جوی و رشد ابر، رگبار باران و رعد و برق گاه تگرگ، تندباد لحظهای و سیلابی شدن رودخانههای فصلی پیش بینی میشود.
حمزه نژاد خاطرنشان کرد: در مناطقی که شرایط بارشی فراهم نباشد، بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی میشود و توصیه میشود از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانههای فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود.
او افزود: امروز مناطق دریایی استان به ویژه در تنگه هرمز و شرق خلیج فارس، مواج خواهد بود و توصیه میشود شناورهای سبک و تفریحی از تردد خودداری کنند و تمهیدات لازم برای تردد ایمن سایر شناورها در نظر گرفته شود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: از فردا تداوم وزش بادهای جنوب شرقی به ویژه صبح تا ظهر در مناطق دریایی استان پیش بینی میشود.
حمزه نژاد، گفت: از لحاظ دمایی در این مدت با ماندگاری رطوبت نسبی هوا، نوسان ۱ تا ۲ درجهای دما مورد انتظار است.