احداث بیش از ۵۲۰۰ واحد مسکونی در استان با مشارکت بانک مسکن
بیش از ۵ هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی با مشارکت بانک مسکن در مناطق شهری و روستایی کهگیلویه و بویراحمد احداث شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیر شعب بانک مسکن استان گفت: این بانک در قالب طرح جهش تولید مسکن تاکنون برای احداث بیش از ۵ هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی در مناطق شهری و روستایی در استان مشارکت کرده و با متقاضیان این واحدها انعقاد قرارداد تسهیلاتی کرده است. محمد اکبری افزود: از این تعداد ۲ هزار و ۳۸۳ واحد تکمیل و به متقاضیان تحویل و تسهیلات آنها فروش اقساطی شده و مابقی واحدها نیز در حال احداث و تکمیل است. اکبری اضافه کرد: خوشبختانه واحدهای باقیمانده ۶۰ درصد پیشرفت کاری دارند که به میزان پیشرفت کاری، از تسهیلات سهمالشرکه بانک برخوردار شدهاند. مدیر شعب بانک مسکن استان با اشاره به تزریق اعتبارات از محل سهمالشرکه تسهیلاتی به طرحهای موجود با وجود کمبود منابع در استان ادامه داد: پرداخت تسهیلات سهمالشرکه به متقاضیان مسکن ادامه دارد در حال حاضر در این خصوص مشکلی وجود ندارد. اکبری افزود: در صورت تسریع در تزریق آوردههای مردمی در کنار سهمالشرکه بانک به واحدهای باقیمانده، تا پایان سال بخش زیادی از این واحدها به بهرهبرداری میرسد و تحویل متقاضیان میشود. مدیر شعب بانک مسکن استان بر لزوم تکمیل واحدهای باقیمانده، تاکید کرد و از آمادگی بانک مسکن را برای پرداخت متمم تسهیلات به طرحهای حمایتی واحدهای مسکونی بالای ۷۵ درصد پیشرفت کاری خبر داد و گفت: از این طریق واحدهای موجود تکمیل و آماده واگذاری به متقاضیان است.