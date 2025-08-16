مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل از بروزرسانی و پرداخت بیش از ۲ هزار و ۶۸۶ میلیارد تومان دیگر از مطالبات گندمکاران استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل ، ودود ایرانیان اظهار داشت که در این مرحله از مجموع ۶ هزار و ۶۱۴ میلیارد تومان ارزش کل گندم‌های خریداری شده، تاکنون ۴ هزار و ۵۳۰ میلیارد تومان به گندمکاران پرداخت شده است.

وی همچنین افزود: در دو روز اخیر واریزی ۲ هزار و ۶۸۶ میلیارد تومان دیگر از مطالبات گندمکاران انجام شده و به این ترتیب حدود ۶۸ درصد از بهای گندم‌های خریداری شده به حساب کشاورزان واریز شده است.

ایرانیان به واریز ۹۰ درصد بهای گندم‌های تحویلی در خردادماه و ۵۰ درصد بهای کشاورزانی که محصول خود را در تیرماه تحویل داده‌اند اشاره کرد و گفت: این اقدامات به منظور پشتیبانی از کشاورزان و نشان‌دهنده عزم دولت و نهاد‌های مربوطه در حمایت از کشاورزان و تقویت امنیت غذایی کشور است.

وی در پایان از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی خصوصا جناب آقای دکتر نیکزاد و مهندس بدری و استاندار محترم اردبیل و سایر مسولین محترم به خاطر حمایت و پیگیری‌های مداوم در خصوص پرداخت مطالبات گندمکاران استان تقدیر و تشکر کرد.