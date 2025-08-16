نشست نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی با خبرنگاران
تاجگردون، اصلاح سازوکارهای استخدامی و اجرای طرح های زیرساختی را ۲ راهبرد کلیدی برای تحقق عدالت اجتماعی و جهش اقتصادی در گچساران دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، غلامرضا تاجگردون در نشست خبری با خبرنگاران گچساران رسانهها را ستون اصلی آگاهیبخشی و وحدتبخشی در شرایط حساس کشور دانست و اظهار داشت: رسانههای قوی، پشتوانه مهمی برای انسجام ملی هستند.
وی با اشاره به سابقه طولانی خود در کمیسیون برنامه و بودجه، خواستار واگذاری مسوولیت به نیروهای جوانتر شد و گفت: زمان انتقال تجربه فرارسیده است.
بهداشت و درمان؛ از دوگانگی بیمارستانها تا راهاندازی MRI
وی با اشاره به عملکرد بهداشت و درمان گفت: گچساران درزمینهٔ بهداشت و درمان حرکتهای خوبی را آغاز کرده است باوجود مشکلات هم اتفاقات خوبی صورت گرفت و یک دوگانگی بین بیمارستان شهید رجایی و نرگسی وجود دارد که دنبال رفع این مشکل هستیم.
تاجگردون افزود: بیمارستان شهید رجایی بازسازیشده است؛ اما در بحث بیمارستان نرگسی مجوز و هم مجوز تشکیلاتی پیگیری شد و مشکل ام آر آی گچساران نیز مرتفع شده و بعد از ۴ سال راهاندازی شد علاوه بر این مجوز ام آری ای جدید باوجود سرمایهگذار در دست اقدام است.
نماینده مردم در مجلس از بهره برداری کلینیک دندانپزشکی گچساران و بیمارستان شهدای نفت گچساران در هفته دولت خبر داد و اضافه کرد: بیمارستان بیبی حکیمه نیز ارتقا یافت.
تاجگردون ابراز داشت: در منطقه جنوب یکی از مشکلاتمان هم بیمارستان سوختگی است که این مهم توسط شخص خیر در حال انجام است.
وی ادامه داد: در حوزه اورژانس دو دستگاه آمبولانس جدید اضافه و اورژانس هوایی بعد از چند سال وقفه نیز راهاندازی شد.
طرح های زیرساختی؛ گامی بلند به سوی توسعه پایدار
تاجگردون در حوزه آبوخاک گفت: طرح آبرسانی به دشت باشت ۴ سال معطلمانده و متوقفشده است.
وی با اشاره به اینکه تنها مرحله اول به مناقصه رفت و بیش از هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد افزود: پیمانکار این طرح مشخصشده و عملیات اجرایی آن بهزودی آغاز خواهد شد.
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی طرح آبرسانی به امامزاده جعفر و خان احمد هم متوقفشده بود که هماکنون پیمانکار در حال فعالیت است و امیدواریم تا سال آینده به پایان برسد.
تاجگردون از اجرای طرح های بزرگ عمرانی از جمله طرح سیستم فاضلاب، تونل دیل و پل شهید جهانآرا خبر داد و تأکید کرد: این طرحها مسیر توسعه منطقه را هموار میکنند.
وی به طرحهای مهم اشتغالزایی مانند پالایشگاه ۱۱۰ هزار بشکهای و کارخانه شیشه با فرصت شغلی بالا اشاره و افزود: بهرهبرداری از این طرح تحول اقتصادی بزرگی به همراه خواهد داشت.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بیان داشت: همچنین کارخانه شیشه با سه هزار و ۸۰۰ فرصت شغلی و کشت و صنعت ماهان با اجرای ۲ هزار هکتار زمین کشاورزی، مهمترین طرحهایی هستند که در صورت بهرهبرداری، تحول بزرگی در اشتغال منطقه ایجاد خواهند کرد.
تاجگردون ادامه داد: هم اکنون طرح فاضلاب گچساران با اعتبار ۶۰۰ میلیارد ریال در حال اجراست.
وی تصریح کرد: همچنین ۸۸۰ میلیارد توریال برای جاده گناوه – دوگنبدان، ۳۰ هزار میلیارد ریال برای تونل دیل و ۵۵۰ میلیارد ریال برای پل شهید جهانآرا اختصاص داده شده است.
تاجگردون افزود: طرح هایی مانند سد چمشیر، آبرسانی به باباکلان، طرح آبرسانی باشت و سدهای کمبل و زهره نیز در دستور کار قرار دارند.
واکنش به اتهامات شهرداری؛ انصاف را رعایت کنیم
تاجگردون در واکنش به اتهامات علیه شهرداران فعلی و سابق دوگنبدان تصریح کرد: بیانصافی است که همه مسائل را به دوره فعلی شهرداری نسبت دهیم و این وضعیت سابقهدار است و امیدوارم اتهامات وارد نباشند و دوستان تبرئه شوند.
وی با تأکید بر اینکه فساد ناشی از منافعطلبی است و نه وابستگی سیاسی، خواستار دقت بیشتر در انتصابات مدیریتی شد.
تاجگردون ادامه داد: این مسائل تأثیر منفی جدی بر وجهه گچساران گذاشته است که این روند زیبنده شهر ما نیست.
توسعه راهها و محورهای ترانزیتی/زیرساختهای ورزشی و تفریحی
تاجگردون گفت: هماکنون برای بهسازی و توسعه جادههای اصلی گچساران، کمربندیها و بزرگراهها با هدف افزایش ایمنی و کاهش ترافیک شهری در اولویت قرار دارد.
وی به پیگیری ساخت و بازسازی زمینهای چمن مصنوعی و تجهیز سالنهای ورزشی به سیستمهای سرمایش و گرمایش اشاره کرد و گفت: بازسازی ورزشگاه تختی با اعتباری افزون بر یکهزار و ۲۰۰ میلیارد ریال در حال انجام است و استخر بانوان در دهه فجر افتتاح میشود.
پروژه بیواتانول باشت در آستانه بهرهبرداری
نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی گفت: پروژه بیواتانول واقع در شهرک صنعتی خاناحمد باشت در مراحل نهایی قرار دارد و در صورت تسریع در روند اجرایی، امکان بهرهبرداری از آن در سال ۱۴۰۵ وجود دارد.
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اعتبارات مربوط به آلایندگی افزود: ۱۴هزار میلیارد ریال اعتبار در این حوزه در نظر گرفته شده که بررسی و نحوه توزیع آن نیازمند دقت و پیگیری جدی است.
تاجگردون تصریح کرد: این اعتبارات حق مردم است، اما باید بهصورت عادلانه نیز توزیع شود و اگر برخی افراد قصد سوءاستفاده یا ایجاد حاشیه داشته باشند، ناگزیر به افشاگری خواهم بود که تبعاتی برای خودشان خواهد داشت.
سرقت تجهیزات در باباکلان و بیتوجهی متولیان
تاجگردون افزود: تجهیزات برقی طرح آبرسانی باباکلان به سرقت رفته است و این نشان از بیتوجهی متولیان امر به این مهم بود و امیدوارم جهاد کشاورزی به تکمیل این طرح اهتمام ورزد.
منطقه بویراحمد گرمسیر دو معضل دارد یکی تونل دیل و دیگری انتقال آب به این دهستان است که امیدواریم با توجه به امکاناتی که فراهمشده است این مشکلات هم مرتفع شوند.
اصلاح سازوکارهای استخدامی و تاکید بر عدالت
تاجگردون درباره موضوعات استخدامی و عدالت در این زمینه اظهار داشت: یکی از موضوعات مهم، احساس بیعدالتی است که گاهی اثر مخربتری از بیعدالتی واقعی دارد و باید توجه داشت که بخشی از اعتراضات ناشی از برداشتهای غلط است.
وی افزود: در شرکت تسکو، لیست استخدامها بر اساس کد ملی و طایفه تحلیل شده و نتایج نشاندهنده تنوع حضور افراد از طوایف مختلف است.
تاجگردون یادآور شد : مسیر استخدام باید از طریق کاریابیها و ادارات مرتبط باشد و نامهنگاری مستقیم اشتباه است.
نماینده مردم گچساران و باشت همچنین به تخلفات استخدام نیروهای خدماتی از سوی برخی از پیمانکاران اشاره کرد و گفت: ۵۰ تا ۶۰ درصد استخدامها بدون ثبتنام در کاریابی است که تخلف محسوب میشود و باید اصلاح شود.