پخش زنده
امروز: -
۸ حلقه چاه غیرمجاز عمیق در شهرستان قوچان در هفت روز مسدود شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر امور منابع آب قوچان گفت: به منظور اجرای طرح تعادل بخشی منابع آب زیر زمینی و حفاظت از سفره های آب شهرستان قوچان، در یک هفته گذشته ۸ حلقه چاه غیرمجاز عمیق شناسایی و مسدود شد.
حمیرا شامکوئیان افزود: این عملیات با همکاری مؤثر دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و پشتیبانی فنی کارشناسان منابع آب شهرستان انجام شد.
وی خاطر نشان کرد: چاههای مسدود شده عمدتاً در مناطق روستایی و حاشیه ای شهرستان قرار داشت و بهره برداران چاه ها بدون مجوز قانونی اقدام به برداشت آب از سفره های زیرزمینی می کردند.
شامکوئیان گفت: بر اساس برآوردهای کارشناسی، انسداد این چاه ها از برداشت سالانه بیش از ۱.۵ میلیون متر مکعب آب جلوگیری می کند و گامی مؤثر در کاهش کسری مخزن دشت قوچان محسوب می شود.
وی همچنین با اشاره به کسری مخزن ۱۹ میلیون متر مکعبی دشت قوچان در سال آبی گذشته، افزود: برخورد با چاه های غیرمجاز نه تنها یک وظیفه قانونی، بلکه ضرورتی حیاتی برای حفظ منابع آبی و پایداری کشاورزی منطقه است.
مدیر امور منابع آب قوچان تأکید کرد: عملیات انسداد چاه های غیرمجاز با وجود برخی مقاومت ها و تنش ها، با جدیت و بدون مماشات ادامه خواهد یافت.
شامکوئیان ادامه داد: در سال گذشته، مواردی از تخلفات آبی در شهرستان قوچان منجر به حوادث تلخ از جمله قتل در حین عملیات انسداد شد، که نشان دهنده حساسیت و پیچیدگی این مأموریت ها است.
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلفات آبی، مراتب را به امور منابع آب شهرستان گزارش دهند.