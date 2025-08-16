پخش زنده
چند روز مانده به پایان ترددزائران اربعین، آمار تردد زائران ایرانی و خارجی از مرزتمرچین به ۱۴۰هزار زائر رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ تردد زائرین از مرز تمرچین از سال گذشته فراتر رفت.
آب و هوای مساعد، زیرساختهای مناسب، خدمات رسانی عالی موکبها و مردم پیرانشهر، نزدیکی مسیر برای استانهای شمال و شمالغربی و کشورهای همسایه و حل و فصل کم و کاستیهای سال گذشته عواملی بودند که آمار تردد را به نسبت بالا برد.
سال گذشته تعداد ۱۳۱هزار زائر ایرانی و خارجی از این مرز تردد داشتند که چند روز مانده به پایان تردد این آمار امسال به ۱۴۰هزار زائر رسید.
اتوبوسها و ونهای مستقر در مرز نیز با هماهنگی راهداری و حمل و نقل جادهای استان به صورت رایگان زائرین را از تمرچین تا ارومیه منتقل میکنند.
خدمات رسانی موکبها تا ۲۸ مرداد و بازگشت آخرین زائر از کربلا همچنان ادامه دارد.