چند روز مانده به پایان ترددزائران اربعین، آمار تردد زائران ایرانی و خارجی از مرزتمرچین به ۱۴۰هزار زائر رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ تردد زائرین از مرز تمرچین از سال گذشته فراتر رفت.

آب و هوای مساعد، زیرساخت‌های مناسب، خدمات رسانی عالی موکب‌ها و مردم پیرانشهر، نزدیکی مسیر برای استان‌های شمال و شمالغربی و کشور‌های همسایه و حل و فصل کم و کاستی‌های سال گذشته عواملی بودند که آمار تردد را به نسبت بالا برد.

سال گذشته تعداد ۱۳۱هزار زائر ایرانی و خارجی از این مرز تردد داشتند که چند روز مانده به پایان تردد این آمار امسال به ۱۴۰هزار زائر رسید.

اتوبوس‌ها و ون‌های مستقر در مرز نیز با هماهنگی راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان به صورت رایگان زائرین را از تمرچین تا ارومیه منتقل می‌کنند.

خدمات رسانی موکب‌ها تا ۲۸ مرداد و بازگشت آخرین زائر از کربلا همچنان ادامه دارد.