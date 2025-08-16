به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ معاون پژوهش حوزه‌های علمیه کشور، در این آیین به بیان زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم آیت‌الله اعتمادی پرداخت و بر ترویج ارزش‌های دینی و اخلاقی تأکید کرد.

حجت‌الاسلام فرهاد عباسی گفت: آیت‌الله سیدعباس اعتمادی از علمای برجسته و مؤثر کاشان بود که در ترویج معارف اسلامی و تربیت طلاب نقش بسزایی داشت و یاد و خاطره این عالم ربانی و فرزند فاضلشان در بین مردم کاشان و حوزه‌های علمیه زنده است.

تشکیل جلسه‌های تفسیر و سرپرستی هیئت مذهبی، حل و فصل مشکلات مردم و پشتیبانی از نظام اسلامی، ساخت مسجد اعظم کرسی، دارالعلم اسلامی شامل حوزه علمیه و کتابخانه عمومی از فعالیت‌های شاخص آن مرحوم بود.

مرحوم آیت الله اعتمادی در سال ۱۳۷۵ شمسی هنگام بازگشت از زیارت حضرت ثامن الحجج (ع) به همراه فرزندشان، آمیرسیدحسین اعتمادی در اثر سانحه تصادف دار فانی را وداع گفت.