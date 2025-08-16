حجت الاسلام موحد از تخصیص اعتبار برای سد آبریز و خروج جاده دهدشت_پاتاوه از بن‌بست و پیگیری برای کلنگ‌زنی پتروشیمی چرام خبر داد.

وعده های نماینده مجلس به مردم کهگیلویه، چرام، لنده و بهمئی

وعده های نماینده مجلس به مردم کهگیلویه، چرام، لنده و بهمئی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، حجت‌الاسلام سید محمد موحد، نماینده مردم شهرستان‌های کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی، در این نشست پس ازسوالات مختلف خبرنگارکهگیلویه بزرگ، وضعیت پروژه‌های عمرانی حوزه انتخابیه خود را که قرار است در هفته دولت افتتاح و کلنگ‌زنی شود، تشریح کرد.

سید محمد موحد از اصحاب رسانه قدردانی کردوگفت: اصحاب رسانه در کنار مسئولان در توسعه کهگیلویه بزرگ گام برمیدارند.

وی افزود:با پیگیری‌های استاندار و همکاری مجموعه دولت، چالش‌ها و موانع پروژه‌ها برطرف می‌شود تا در آینده نزدیک شاهد توسعه همه‌جانبه حوزه انتخابیه باشیم.

موحد افزود: در هفته دولت امسال، ۳۲۸ پروژه در حوزه انتخابیه کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده با اعتباری بیش از دو هزار و ۱۴۵ میلیارد تومان افتتاح و کلنگ‌زنی خواهد شد.

وی در ادامه به سهم هر شهرستان از این اعتبارات اشاره کرد و گفت: در شهرستان کهگیلویه ۱۴۱ پروژه اجرا می‌شود که ۱۰۹ مورد آن افتتاحی و ۳۲ مورد کلنگ‌زنی است.

نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: در شهرستان چرام، مجموع پروژه‌ها ۷۹ مورد است که ۷۳ پروژه افتتاح و ۶ پروژه کلنگ‌زنی می‌شود.

نماینده مردم کهگیلویه بزرگ در مجلس افزود: در شهرستان بهمئی، ۷۶ پروژه شامل ۶۳ افتتاحی و ۱۳ کلنگ‌زنی اجرا خواهد شد.

به گفته موحد، پروژه‌های شهرستان لنده نیز مجموعاً ۳۲ مورد است که ۲۸ پروژه افتتاح و ۴ مورد کلنگ‌زنی می‌شود.

موحد با تأکید بر اهمیت هفته دولت، اظهار کرد: هفته دولت فرصتی برای تقویت پیوند میان دولت و مردم است و باید از این ظرفیت برای گسترش ارتباط و تعامل با مردم استفاده کرد.

وی گفت: از ابتدای امسال بازدید‌های متعددی از مناطق روستایی و شهری شهرستان‌های کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده انجام شده تا برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای ارائه خدمات صورت گیرد..

موحد ادامه داد: امیدواریم با تخصیص این اعتبارات، شاهد تحولات مثبت و توسعه همه‌جانبه در حوزه انتخابیه باشیم.

موحد در مورد بیمارستان دهدشت نیز حرف نهایی را زد و آب پاکی را روی دست همه ریخت و گفت: با این وضعیت، بیمارستان جدید دهدشت به جایی نخواهد رسید. اگر قرار است بیمارستان دهدشت احداث شود، باید فکری نو و جدید انجام بگیرد. آقای فرماندار این موضوع را مدیریت کنند؛ خیّری پیدا شده است که حاضر است زمین بدهد.

وی به حاشیه‌های اب رسانی ازگندمکار به دیشموک وچاروسا هم اشاره کردو افزود: آب آشامیدنی حق مردم این دو بخش است و هیچ تهدیدی برای کشاورزی منطقه ندارد.

وی اظهارکرد: این طرح از سال ۱۳۹۷ آغاز شده و ذیل طرح آبرسانی به چهار شهر تعریف شده است.

نماینده مردم شهرستان‌های کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امسال نیز ماده ۲۳ آن اخذ شده و در لایحه بودجه اعتبار دارد، بنابراین، موضوع تازه‌ای نیست و برخی اظهارات مطرح‌شده پیرامون آن بسیار عجیب است.

وی با رد شبهات مربوط به استفاده کشاورزی از این آب، تصریح کرد: آب انتقالی صرفاً برای آشامیدن مردم چاروسا و دیشموک در نظر گرفته شده و هیچ مشکلی برای کشاورزان مسیر ایجاد نمی‌کند و تأمین آب شرب، حداقل حق مردم این مناطق است.

وی همچنین با اشاره به سوابق تصمیم‌گیری در خصوص احداث سد در منطقه گفت: مدیرعامل وقت آب و برق خوزستان، در دو نقطه برای احداث سد اقدام کردند، اما هر دو طرح رد شد و به‌صورت رسمی به استان اعلام شد که از احداث سد منصرف شده‌اند این موضوع با مدارک مستند قابل اثبات است.

حجت الاسلام موحد افزود: در لایحه بودجه سال‌های گذشته، سد صیدون و آبریز نیز ذکر شده‌اند، اما این مباحث جدید نیستند و انتظار می‌رود دوستان ما در حوزه باغ‌ملک و دیشموک با درایت بیشتری به این مسائل توجه کنند.