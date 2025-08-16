پخش زنده
معاون فروش و خدمات مشترکان شرکت توزیع نیروی برق استان یزد از محدود کردن میزان مصرف بیش از ۵ هزار مشترک پر مصرف در استان یزد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مهندس مجتبی حجتی مقدم گفت: ۴ هزار و ۳۰۰ مشترک خانگی و ۹۰۰ مشترک تجاری پرمصرف شناسایی شدهاند که میزان مصرف آنان با استفاده از لوازم اندازه گیری کنترل پذیر محدود و در صورت افزایش از حد مجاز، برق آنان قطع میشود.
وی به تنظیم سقف مصرف برای هزار و ۶۶۰ ساختمان اداری و بانکی اشارهای هم داشت و گفت: اگر ادارات در ساعات اداری ۲۰ درصد از مصرف خود و در خارج از ساعات اداری ۷۰ درصد از مصرف خود را نسبت به سال قبل کاهش ندهند به صورت خودکار برق آنها قطع میشود.
مهندس علیرضا ابراهیمی، مدیر دفتر مدیریت مصرف نیز در سخنانی با قدردانی از مشترکان استان یزد در رعایت الگوی مصرف، استفاده نکردن از وسایل پر مصرف مثل اتو، لباسشویی، جاروبرقی و وسایل از این قبیل که انرژی الکتریکی را به گرمایی تبدیل میکند را یادآور شد.
وی، استفاده از کولرهای پلیمری با موتورهای BLDC، تنظیم دمای محیط به روی ۲۵ درجه، استفاده از سایبان بر روی سیستمهای سرمایشی، بهره گیری از نور طبیعی روز به جای چراغ و استفاده از لامپهای فوق کم مصرف در مصارف روشنایی را در کاهش مصرف برق با اهمیت دانست.