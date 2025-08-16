به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان، کاشان، مبارکه، زرین‌شهر، شاهین‌شهر، خمینی‌شهر و قهجاورستان صبح امروزدر وضعیت قابل قبول ثبت شد.

شاخص کیفیت هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۴ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به هفت صبح روز امروز با میانگین ۷۹ AQI در وضعیت قابل قبول است.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر امروز در ایستگاه پارک زمزم و خیابان فرشادی با عدد ۶۰، بزرگراه خرازی ۷۰، دانشگاه صنعتی ۹۱، خیابان رودکی ۱۰۰، خیابان رهنان ۷۴، سپاهان‌شهر ۶۳، خیابان فیض ۶۸، کردآباد ۶۳، خیابان میرزا طاهر ۶۴، خیابان ولدان ۸۲ و خیابان هزار جریب ۶۹ AQI وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

شاخص هوای اصفهان همچنین در ایستگاه خیابان زینبیه با عدد ۱۴۳ و بولوار کاوه ۱۰۲ AQI در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است.

شاخص هوای شهر کاشان با میانگین ۱۰۰، قهجاورستان ۷۰، خمینی‌شهر ۷۹، زرین‌شهر ۷۲، شاهین‌شهر ۹۵ و مبارکه ۶۴ AQI وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.