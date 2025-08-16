پخش زنده
مدیرعامل شرکت توزیع برق گیلان از جایگزینی ۵۵۰ کیلومتر کابل خودنگه دار با سیم فرسوده مسی با ۶۰۰ میلیارد تومان هزینه در سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ مسعود صادقی خمامی گفت: از ابتدای امسال تاکنون حدود ۵۵۰ کیلومتر کابل خودنگهدار با ۶۰۰ میلیارد تومان هزینه جایگزین سیمهای مسی و فرسوده موجود در شبکههای توزیع برق در گیلان شد.
وی با بیان اینکه از مجموع ۲۰ هزار کیلومتر شبکه فشار ضعیف در گیلان، فقط ۱۰ هزار کیلومتر کابل خودنگهدار با سیمهای فرسوده مسی جایگزین شده است افزود: نوسازی شبکههای توزیع برق، رفع نواقص موجود و به روزرسانی تجهیزات و تاسیسات انتقال برق برای پایداری جریان برق و ارتقاء خدمات رسانی به مشترکان در گیلان از اولویتهای شرکت توزیع برق استان است.
مدیرعامل شرکت توزیع برق گیلان گفت: به دلیل شرایط جوی استان، رطوبت زیاد و بارش برف و باران، تندباد و طوفانهای فصلی، نوسازی و رسیدگی مداوم به تجهیزات شبکههای توزیع برق به ویژه حوزه فشار ضعیف در استان ضروری است.
مسعود صادقی خمامی افزود: جلوگیری از اتلاف انرژی برق، کاهش هزینه نگهداری شبکه، افزایش ضریب ایمنی، زیبا سازی شهری و روستائی و کاهش میزان استفادههای غیرمجاز از برق از مزایای اصلی استفاده از کابلهای خود نگهدار در شبکههای هوایی توزیع برق در گیلان است.
وی گفت: شرکت توزیع برق گیلان با بیش از ۳۰ هزار کیلومتر شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف، به بیش از یک میلیون و ۶۷۰ هزار مشترک در استان خدمات رسانی میکند.