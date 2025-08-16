به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ بنابر اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۹ روز شنبه بیست و پنجم مرداد بر اساس اندازه‌گیری ذرات معلق به میزان ۲.۵ میکرون، شاخص کیفی هوا در آبادان با ۱۵۵، ماهشهر با ۱۶۳، هندیجان با ۱۵۸، بهبهان با ۱۶۹، آغاجاری با ۱۵۳، اهواز با ۱۶۶، ملاثانی با ۱۵۵ و سوسنگرد با ۱۵۶ میکروگرم بر متر مکعب در وضع قرمز و ناسالم برای تمامی گروه‌های سنی قرار گرفت.

همچنین شاخص کیفی هوا در شهر رامهرمز ۱۳۶، باغملک ۱۱۱، شوشتر ۱۱۹، دزفول ۱۳۱ و اندیمشک ۱۲۳ میکروگرم بر متر مکعب ثبت شد که نشان دهنده وضع نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

وضعیت هوا در شهر‌های شادگان، رامشیر، امیدیه، دزپارت، هویزه، اندیکا، لالی، گتوند و شوش به دلیل نبود آلاینده در وضع زرد و قابل قبول گزارش شده است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، بر اساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.