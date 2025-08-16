پخش زنده
بازیکن نخبه تنیس روی میز استان اصفهان نشان برنز مسابقات کانتندر زیر ۱۷ سال اردن را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ در ادامه رقابتهای کانتندر جوانان اردن در رده سنی زیر ۱۷ سال پسران، مبین امیری بازیکن نخبه اصفهانی پس از شکست ۳ بر ۲ حریف عربستانی، در نیمهنهایی برابر لی کی هو از هنگکنگ مغلوب شد و به مدال برنز مشترک دست پیدا کرد.
هدایت پینگ پنگ بازان کشورمان در این مسابقات برعهده امین میرالماسی است.
مسابقات کانتندر جوانان اردن از ۲۳ تا ۲۶ مردادماه به میزبانی امان در جریان است.