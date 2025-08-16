پخش زنده
بر اساس اعلام کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی مبارزه بیولوژیک با آفات امسال برای چهار محصول گوجه فرنگی، پنبه، سیب درختی و محصولات گلخانهای در حال انجام است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ مبارزه بیولوژیک با آفات در خراسان شمالی، با هدف کاهش مصرف سموم شیمیایی و حفظ محیط زیست، در سطح وسیعی از اراضی کشاورزی اجرا میشود. این روش، با استفاده از عوامل زنده مانند حشرات مفید، قارچها و باکتریها، آفات را کنترل میکند. در خراسان شمالی، مبارزه بیولوژیک سابقه ۱۰ ساله دارد و اکنون در مزارع گوجه فرنگی و باغات سیب به طور گسترده انجام میشود.
استفاده از روشهای نوین و سازگار با محیط زیست به جای استفاده از سموم برای مبارزه با آفات در بخش کشاورزی علاوه بر ارتقای امنیت غذایی میتواند آینده سالم را برای نسلهای بعد رقم بزند.
خراسان شمالی ۳۴۴ هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغی دارد.