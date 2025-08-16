به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، حمیدرضا امانی افزود: همه با هم باید برای تحقق شعار سرمایه‌گذاری و تقویت تولید و اشتغال‌زایی در کشور و استان تلاش کنیم.

امانی بر لزوم حمایت از صنایع کوچک و واحد‌های تولیدی تاکید کرد و افزود: در کردستان ۳۱ شهرک و ناحیه شهرک صنعتی وجود داشته که ۲۰ مورد آن در حال بهره‌برداری است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان کردستان خاطرنشان کرد: هزار و ۶۵۰ قرارداد در همه شهرک‌های صنعتی استان منعقد شده و در حال حاضر بیش از ۱۰ هزار نفر در این شهرک‌ها مشغول به فعالیت هستند.

وی گفت: همچنین فاز دوم شهرک صنعتی سنندج چهار ۸۰ درصد پیشرفت دارد و ۲۸۰ قرارداد منعقد شده که ۱۰۰ مورد آن اقدام به نصب اسکلت و ایجاد سوله کرده‌اند.

امانی اعلام کرد: نخستین شهرک انرژی خورشیدی در استان مصوب شده و سرمایه‌گذاران می‌توانند اقدام به سرمایه‌گذاری و تولید برق در این شهرک کرده و آن را به وزارت نیرو بفروشند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان کردستان با اشاره به ایجاد مزاحمت واحد‌های صنفی برای مردم عنوان کرد: قانون برنامه هفتم مجوز ایجاد شهرک‌های صنفی را صادر کرده و تلاش خود را در این راستا به‌کار خواهیم گرفت.