سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی نکا، از مبارزه با عوامل خسارتزا در سطح ۷ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی شالیزاری این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نکا، از مبارزه با عوامل خسارتزا (آفات، بیماریها، علفهای هرز) در سطح ۷ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی شالیزاری این شهرستان خبر داد. این اقدام با هدف حفظ و ارتقای تولید برنج و جلوگیری از خسارت به کشاورزان منطقه صورت میگیرد.
ابوالقاسم پناهی گفت: برنج یکی از مهمترین منابع غذایی مردم جهان میباشد و بلاست برنج به عنوان مهمترین بیماری برنج در اکثر کشورهای برنجخیز از جمله ایران محسوب میشود.
وی گفت: با شیوع بیماریهای برنج و مبارزه با کرم ساقه خوار برنج و علفهای هرزبا توجه به نظارت دقیق کارشناسان مروج پهنه و بخش تخصصی حفظ نباتات این شهرستان بر اراضی تحت کشت برنج این شهرستان با سطح زیرکشت بالغ بر ۷۵۰۰ هکتار میباشد.
پناهی افزود: تاکنون مبارزه با کرم ساقه خوار برنج در سطح ۹۰۰۰ هکتار، مبارزه با بلاست در سطح ۸۵۰۰ هکتار و شیت بلایت برنج در سطح ۲۸۰۰ هکتار و مبارزه با علفهای هرز در سطح ۷۵۰۰ هکتار با سموم توصیه شده کارشناسان حفظ نباتات شهرستان صورت پذیرفته است.
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نکا از کشاورزان خواست تا با رعایت توصیههای کارشناسان و استفاده از سموم مناسب را داشته باشند تا بتوان با موفقیت عوامل خسارتزا را کنترل و از خسارت به مزارع جلوگیری کرد.