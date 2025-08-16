پخش زنده
امروز: -
برگزاری اولین دوره مسابقات شنای دختران با عنوان جام صفه اصفهان درباشگاه شنای کوثرملک شهر با معرفی برترینها برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ این مسابقات با حضور پرشور۱۱۵ شناگر و۲۱مرکز تخصصی رده سنی۱۳-۱۴و ۱۵-۱۷سال برگزار شد که نتایج آن به شرح زیر است:
رده سنی ۱۳-۱۴ سال:
ماده ۱۰۰ متر آزاد
مقام اول: نگار رستگار نیا از مرکز تخصصی شنای اریس
مقام دوم: النا ابطحی از مرکز تخصصی شنای کازرونی
مقام سوم: ترنم علیدوستی از مرکز تخصصی شنای اریس
ماده ۱۰۰ متر کرال پشت
مقام اول: نگار رستگارنیا از مرکزتخصصی شنای اریس
مقام دوم: ترنم علیدوستی از مرکز تخصصی شنای اریس
مقام سوم: ستاره خلیلی پور از مرکز تخصصی شنای اریس
ماده ۱۰۰ متر پروانه
مقام اول: نگار رستگارنیا از مرکزتخصصی شنای اریس
مقام دوم: الناابطحی از مرکز تخصصی شنای کازرونی
مقام سوم: الیناباقری از مرکز تخصصی شنای اریس
رده سنی ۱۵-۱۷ سال
ماده ۱۰۰ متر ازاد:
مقام اول: الینا حسین پور از مرکزتخصصی شنای اریس
مقام دوم: عسل نظری از مرکزتخصصی شنای اریس
مقام سوم: مهیسا همت کار از مرکزتخصصی شنای فولاد اصفهان
ماده ۱۰۰ متر کرال پشت:
مقام اول: الینا حسین پور از مرکزتخصصی شنای اریس
مقام دوم: فاطمه ترکی از مرکزتخصصی شنای اریس
مقام سوم: هستی عزیزی از مرکزتخصصی شنای اریس
ماده ۱۰۰ متر قورباغه:
مقام اول: فاطمه ترکی از مرکزتخصصی شنای اریس
مقام دوم: هستی عزیزی از مرکزتخصصی شنای اریس
مقام سوم: ستایش موهبت از مرکزتخصصی شنای اریس
ماده ۱۰۰ متر پروانه:
مقام اول: عسل نظری از مرکزتخصصی شنای اریس
مقام دوم: یاسمن عموسلطانی از مرکزتخصصی شنای کازرونی
مقام سوم: ستایش موهبت از از مرکزتخصصی شنای اریس