به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ این مسابقات با حضور پرشور۱۱۵ شناگر و۲۱مرکز تخصصی رده سنی۱۳-۱۴و ۱۵-۱۷سال برگزار شد که نتایج آن به شرح زیر است:

رده سنی ۱۳-۱۴ سال:

ماده ۱۰۰ متر آزاد

مقام اول: نگار رستگار نیا از مرکز تخصصی شنای اریس

مقام دوم: النا ابطحی از مرکز تخصصی شنای کازرونی

مقام سوم: ترنم علیدوستی از مرکز تخصصی شنای اریس

ماده ۱۰۰ متر کرال پشت

مقام اول: نگار رستگارنیا از مرکزتخصصی شنای اریس

مقام دوم: ترنم علیدوستی از مرکز تخصصی شنای اریس

مقام سوم: ستاره خلیلی پور از مرکز تخصصی شنای اریس

ماده ۱۰۰ متر پروانه

مقام اول: نگار رستگارنیا از مرکزتخصصی شنای اریس

مقام دوم: الناابطحی از مرکز تخصصی شنای کازرونی

مقام سوم: الیناباقری از مرکز تخصصی شنای اریس

رده سنی ۱۵-۱۷ سال

ماده ۱۰۰ متر ازاد:

مقام اول: الینا حسین پور از مرکزتخصصی شنای اریس

مقام دوم: عسل نظری از مرکزتخصصی شنای اریس

مقام سوم: مهیسا همت کار از مرکزتخصصی شنای فولاد اصفهان

ماده ۱۰۰ متر کرال پشت:

مقام اول: الینا حسین پور از مرکزتخصصی شنای اریس

مقام دوم: فاطمه ترکی از مرکزتخصصی شنای اریس

مقام سوم: هستی عزیزی از مرکزتخصصی شنای اریس

ماده ۱۰۰ متر قورباغه:

مقام اول: فاطمه ترکی از مرکزتخصصی شنای اریس

مقام دوم: هستی عزیزی از مرکزتخصصی شنای اریس

مقام سوم: ستایش موهبت از مرکزتخصصی شنای اریس

ماده ۱۰۰ متر پروانه:

مقام اول: عسل نظری از مرکزتخصصی شنای اریس

مقام دوم: یاسمن عموسلطانی از مرکزتخصصی شنای کازرونی

مقام سوم: ستایش موهبت از از مرکزتخصصی شنای اریس