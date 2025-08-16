پخش زنده
استاندار کرمان گفت:از ظرفیت بنگاههای اقتصادی در نهضت مدرسه سازی باید بهره گرفت و نیازمند حضور و مشارکت آنها در این امر مهم هستیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، محمدعلی طالبی در جلسه شورای آموزش و پرورش استان کرمان گفت: کمبود معلم در استان کرمان تا آغاز سال تحصیلی جبران میشود.
وی با بیان اینکه امید ما به تحول در وضعیت آموزش و پرورش استان بیشتر میشود، اظهار داشت: باید با همراهی همه دستگاهها و مردم، خیرین و بخش خصوصی اقدامات اثرگذاری را در سطح کیفیت آموزشی استان کرمان انجام بدهیم.
استاندار کرمان، با اشاره به اینکه مدرسه کانون تعلیم و تربیت است و باید از طریق جشنوارههای مختلف و کارهای ویژه اهمیت آموزش و پرورش را در استان تاکید کرد، گفت: باید خانوادهها را نسبت به جایگاه تعلیم و تربیت حساس کرد، خانواده باید در این حوزه نقشآفرین باشد و ارتباط خانواده با مدرسه را افزایش داد
وی با بیان اینکه توانمندسازی معلمان و افزایش انگیزه آنها بسیار مهم است و معلمان در واقع رهبران جامعه هستند که باید منزلت اجتماعی آنها را افزایش داد، افزود: از ظرفیت بنگاههای اقتصادی در نهضت مدرسهسازی باید بهره گرفت و نیازمند حضور و مشارکت آنها در این امر مهم هستیم.
طالبی با بیان اینکه کمبود نیروی انسانی در آموزش و پرورش باید تا اول مهر جبران شود، تاکید کرد: چیزی به شروع سال تحصیلی جدید نمانده است و نباید اول مهر کلاسی بدون معلم باشد؛ در فرصت باقیمانده باید تمام اقدامات لازم انجام شود که کلاس بدون معلم در استان نداشته باشیم.