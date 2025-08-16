پخش زنده
مدیرکل امور موزههای معاونت میراثفرهنگی کشور در بازدید از استان همدان گفت: موزههای همدان جزء بهترین موزههای کشور بوده و بالاترین امتیازها را در رتبه بندیهای کشور دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، لیلا خسروی در نشست با اعضا شورای فنی اداره کل موزههای کشور در همدان گفت: این نشست بمنظور بررسی جانمایی، طراحی و اجرای سردر و نمای موزه منطقهای غرب کشور در همدان است.
مدیرکل امور موزههای معاونت میراثفرهنگی کشور افزود : در این نشست ملاحظات کارشناسان شورای فنی با مجری و پیمانکار پروژه و مدیرکل استان به اشتراک گذاشته شد و امیدواریم قبل از تشکیل جلسه نهایی شورای فنی در تهران، اصلاحات لازم انجام شود تا در پایان سال ، شاهد اتمام پروژه سر در موزه منطقهای غرب کشور در همدان باشم.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان همدان نیز در این نشست با بیان اینکه مخزن موزهای غرب کشور با پیشرفت ۹۸ درصدی درصورت تامین نیروی انسانی، قابل بهره برداری است، گفت : خوشبیختانه سازو کارهای حفاظتی وامنیتی این پروژه باتمام رسیده و آماده انتقال اشیا به این موزه هستیم.
محسن معصوم علیزاده افزود : امیدواریم در سطح کلان کشوری اختصاص اعتبارات به پروژههای مهم ملی بصورت یکجا بوده و دورهای در سطح کشور انجام شود تا شاهد رشد چشمگیر پیشرفت پروژه باشیم و درصورت اختصاص قطره چکانی اعتبارات ، قطعا رشدی حاصل نخواهد شد.
علیزاده گفت: امیدواریم در زمان محدود باقی مانده بتوانیم این پروژه را به سرانجام برسانیم.