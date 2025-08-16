به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس اداره نظارت بر ساخت و توسعه راه‌های روستایی اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان از اجرای طرح بهسازی، ترمیم، رگلاژی مسیر و روکش آسفالت جاده تالش به آق اولر به طول ۴ و نیم کیلومتر خبر داد و گفت: برای اجرای این طرح افزون بر ۳۲ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی هزینه شده است.

نیما شفقی افزود: با اجرای این طرح بیش از ۴ هزار نفر از ساکنان منطقه از مزایای آن بهره‌مند شدند.