به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به دلیل افزایش شدید بار شبکه برق سراسری و افت فرکانس در شبکه، ساعت خاموشی‌ها امروز چهارشنبه ۲۵ مردادماه ۱۴۰۴ در برخی گروه‌ها به شرح زیر تغییر کرده است.

گچساران؛

گروه ۶- شامل (شهرک لاله، تعاونی هفت‌گانه، ...) خاموشی‌ها از ۱۱ الی ۱۳ اعمال می‌شود.

گروه ۷- شامل (بخش جنوبی دوگنبدان، بیمارستان شهید رجایی، ...) خاموشی‌ها از ساعت ۱۱ الی ۱۳ اعمال می‌شود.

گروه ۷ -شامل (کارکنان جنوبی، از فلکه نرگسی تا ابتدای محله لبنان) خاموشی‌ها از ۱۷ الی ۱۹ اعمال می‌شود.

بویراحمد؛

گروه ۷-شامل (بلوار قرنی، سازمان پایانه‌ها، ...) خاموشی‌ها از ۱۷ الی ۱۹ اعمال می‌شود.

در این اطلاعیه عموم مشترکان استان خواسته شده است برای کمک به حفظ پایداری شبکه سراسری برق کشور، به صورت فوری ۲۰ درصد مصرف خود را کاهش داده و یاریگر صنعت برق باشند.