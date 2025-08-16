به گزارش خبرگزاری صداو سیمای استان لرستان؛ مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت:سطح زیر کشت قارچ در استان ۶.۲ هکتار است که از این میزان، سالانه بیش از یکهزار و ۲۰۰ تن محصول برداشت می‌شود.

محمدحسن کیانی‌فر با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود سطح زیر کشت قارچ در سال جاری به بیش از ۷ هکتار برسد،افزود:بیشترین قارچ تولیدی در استان از نوع تکمه‌ای است که علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، به سایر استان‌ها از جمله تهران هم ارسال می‌شود.



مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان بیان کرد:در همه ی شهرستان‌های استان قارچ تولید می شود و بیشترین میزان تولید قارچ در شهرستان‌های خرم‌آباد و بروجرد است.

کیانی فر با تأکید بر اهمیت اقتصادی پرورش قارچ گفت:با توجه به مصرف رو به افزایش قارچ و قیمت مناسب آن، استقبال از توسعه ی این فعالیت در استان افزایش یافته است.

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی لرستان از آمادگی سازمان جهاد کشاورزی برای حمایت از متقاضیان پرورش و تولید قارچ خبر داد و گفت: مدیریت امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان با همکاری سازمان نظام مهندسی، آماده ی ارائه ی راهنمایی، آموزش و حمایت از متقاضیان پرورش قارچ است.