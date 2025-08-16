پخش زنده
معاون متوسطه وزارت آموزش و پرورش تحول در کیفیت آموزشی را منوط به رشد و ارتقای فرآیند یاددهی-یادگیری دانست و گفت: با ایجاد شبکه ملی یادگیری معلمان (شمیم) به دنبال احصا واجرای این ماموریت هستیم و تاکنون ۲۵۲ هزار معلم دوره متوسطه در این طرح مشارکت کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مصطفی آذرکیش، معاون متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: در این شبکه که باهدف ارتقای کیفیت آموزشی در حال انجام است؛ مخاطبان وگروههای هدف که در سال تحصیلی ۴۰۵-۱۴۰۴ در دوره متوسطه آموزش و پیاده سازی طرح را بر عهده دارند شامل معاونین آموزش متوسطه استان، شهرستان و مناطق، روسای ادارات، کارشناس مسئولان و کارشناسان آموزش و تکنولوژی، گروههای آموزشی و بررسی محتوای دوره متوسطه در استان، شهرستان و مناطق، اعضای دبیرخانههای راهبری کشوری و سرگروه آموزشی استان، شهرستان و مناطق، راهبران تحول در فرایند آموزش و یادگیری و معلمان، هنرآموزان، مدیران و معاونان مدارس دوره متوسطه میشود.
وی به ابعاد توانمندسازی معلمان متوسطه اشاره کرد و گفت: سنجش و ارزشیابی، روشهای نوین آموزش و یادگیری و روشهای نوین آموزش و یادگیری و یادگیری متناسب با محیط آموزشی (چیدمان کلاس، کلاس موضوعی و... از جمله آنها هستند.
آذرکیش به سرفصلهای آموزشی آن اشاره کرد و افزود: تحول در فرآیند آموزش و یادگیری، پیاده سازی و اجرای روشهای نوین تدریس و رویکردهای یاددهی-یادگیری، تحول در محیط و فضاهای یادگیری، طراحی و راهبری آموزشی و.. از جمله آنها محسوب میشود.
وی فرایند اجرای طرح را در دو مرحله دانست و گفت: مرحله اول شامل آموزش وکار کارگاهی راهبران تحول است که در ۴ مرحله در تابستان جاری در حال برگزاری است. در این مرحله آموزشهایی برای مدرسین راهبران کشوری، راهبران و مدرسین استانی، راهبران و مدرسین شهرستانی یا منطقهای و آموزش راهبران مدرسهای (مدیر، معاونین و دبیران و هنرآموزان) انجام میشود.
وی با تشریح مرحله دوم پرداخت و افزود: مرحله دوم شامل آموزش و پیاده سازی طرح در مدارس و سامانه شمیم (شبکه ملی یادگیری معلمان) که شامل ۵ مرحله است از جمله تشکیل کارگروه در سطوح مختلف (استان، شهرستان منطقه و مدرسه)، اجرا و پیاده سازی در سطح مدارس، آموزش تکمیلی به منظور اصلاح و بهبود اجرا و پیاده سازی مدرسهای (مرحله دوم)، تدوین مستندات، تجربیات و تولید محتواهای مورد نیاز و نظارت و ارزیابی از اجرای فرایند طرح توسط دبیران و هنرآموزان در کلاس/ آزمایشگاه / کارگاه/ سایت مدرسه.
معاون متوسطه وزیر آموزش و پرورش به استقبال معلمان از شبکه ملی یادگیری معلمان متوسطه (طرح شمیم) اشاره کرد و گفت: تاکنون بیش از ۲۵۰ هزار معلم عضو شبکه شدند.
آذرکیش به جشنواره نوآوری در فرآیند آموزش و یادگیری در دوره متوسطه اشاره کرد و افزود: آمار شرکت کنندگان متوسطه اول در این جشنواره بیش از ۱۵ هزار نفر است. همچنین چهارمین جشنواره نوآوری در فرآیند آموزش و یادگیری ویژه هنرستانها نیز در حال برگزاری است و تعداد هنرآموز شرکتکننده در مرحله استانی ۶۱۳۸ نفر، تعداد هنرآموز خانم ۳۹۵۵ نفر، تعداد هنرآموز مرد ۲۱۸۳ نفر است.