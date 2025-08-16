پخش زنده
امروز: -
سرپرست معاونت میراث فرهنگی فارس گفت: چند موزه نیمهکاره در شهرهای فارس با اختصاص بودجه از وزارت نفت ، تکمیل و مجموعه زندیه شیراز بازسازی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، صادق زارع اعلام کرد: ۱۱۰ میلیارد تومان بودجه وزارت نفت برای تکمیل و احیای ۶ موزه و مجموعه زندیه در نظر گرفته شده که ۵۰ میلیارد تومان به تکمیل و توسعه موزهها اختصاص یافته است.
او افزود: ادامه ساخت موزه بوانات، تکمیل و تجهیز موزه ممسنی، ساخت و تکمیل موزه اقلید و تکمیل و تجهیز موزه نیریز در دستور کار قرار گرفته است.
سرپرست معاونت میراث فرهنگی ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس ادامه داد: همچنین از این اعتبار ۱۰ میلیارد تومان به ساخت بخشی از موزه منطقهای شیراز اختصاص یافته است.
زارع با اشاره به بخشی از اعتبارات مسئولیتهای اجتماعی وزارت نفت به تکمیل زیرساختهای گردشگری فارس، گفت: ۷۰ میلیارد تومان اعتبار برای تخت جمشید، ۲۰ میلیارد تومان برای بافت تاریخی شیراز و ۶۰ میلیارد تومان به مجموعه زندیه اختصاص یافته است.