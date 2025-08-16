پخش زنده
ایمنی جادههای کردستان نیازمند بیش از ۱۸ هزار میلیارد ریال اعتبار است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، معاون راهداری و حمل و نقل جادهای کردستان گفت: براساس برآوردهای انجام شده، برای ایمن کردن جادههای شریانی، فرعی و روستایی استان به بیش از ۱۸ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است.
صلاحالدین محمدی، با تأکید بر اینکه افزایش ایمنی جادهها نیازمند اعتبارات است، افزود: براساس برآوردها، در راههای شریانی استان به حدود ۱۰ هزار و ۵۴۰ میلیارد ریال و در راههای فرعی و روستایی نیز به هشت هزار و ۴۴۰ میلیارد ریال اقدامات ایمنی نیاز است.
محمدی گفت: افزایش ایمنی جادهها یکی از برنامههای اصلی ما به شمار میرود و برهمین اساس اقدامات ایمنی مورد نیاز مقاطع مختلف استان اولویت بندی شده و متناسب با منابع اعتباری به ترتیب در حال انجام است.
معاون راهداری و حمل و نقل جادهای کردستان یادآور شد: در حال حاضر راهداران در بیش از پنجهزار و ۵۰۰ کیلومتر از راههای کردستان مشغول انجام فعالیت و اقدامات ایمنی هستند.
وی در ادامه به وجود ۱۶ نقطه حادثهخیز در محورهای مواصلاتی استان اشاره کرد و گفت: تاکنون ۹ نقطه به طور کامل برطرف شده و هفت نقطه دیگر نیز با پیشرفت بیش از ۴۰ درصد در حال اصلاح است.