به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، معاون راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کردستان گفت: براساس برآورد‌های انجام شده، برای ایمن کردن جاده‌های شریانی، فرعی و روستایی استان به بیش از ۱۸ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

صلاح‌الدین محمدی، با تأکید بر اینکه افزایش ایمنی جاده‌ها نیازمند اعتبارات است، افزود: براساس برآوردها، در راه‌های شریانی استان به حدود ۱۰ هزار و ۵۴۰ میلیارد ریال و در راه‌های فرعی و روستایی نیز به هشت هزار و ۴۴۰ میلیارد ریال اقدامات ایمنی نیاز است.

محمدی گفت: افزایش ایمنی جاده‌ها یکی از برنامه‌های اصلی ما به شمار می‌رود و برهمین اساس اقدامات ایمنی مورد نیاز مقاطع مختلف استان اولویت بندی شده و متناسب با منابع اعتباری به ترتیب در حال انجام است.

معاون راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کردستان یادآور شد: در حال حاضر راهداران در بیش از پنج‌هزار و ۵۰۰ کیلومتر از راه‌های کردستان مشغول انجام فعالیت و اقدامات ایمنی هستند.

وی در ادامه به وجود ۱۶ نقطه حادثه‌خیز در محور‌های مواصلاتی استان اشاره کرد و گفت: تاکنون ۹ نقطه به طور کامل برطرف شده و هفت نقطه دیگر نیز با پیشرفت بیش از ۴۰ درصد در حال اصلاح است.