پخش زنده
امروز: -
خادمان زائران اربعین حسینی اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان اردبیــل شبانه روز در حال خدمت رسانی و جابجائی زائران کربلا در پایانه مرزی مهران هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان اردبیل گفت: در طرح اربعین امسال ۲۰ راهدار از این استان با استقرار در مرز مهران به زائران اربعین حسینی ارائه خدمت میکنند.
رضا شیرینزاده اظهار کرد: طرح جابجایی زائران اربعین حسینی استان اردبیل از روز شنبه چهارم مردادماه آغاز و تا روز یکشنبه دوم شهریورماه ادامه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه در این مدت حدود ۱۰ هزار زائر از استان اردبیل توسط ناوگان حمل و نقل عمومی به مرزهای خروجی اعزام شدهاند، افزود: ۲۰ نفر از همکاران در پایانه شهید رئیسی (برکت) مهران مستقر شدهاند تا زائران به هنگام برگشت مشکلی نداشته باشند.
وی با بیان اینکه برای جابجایی یک میلیون زائر از مرز مهران به نقاط مختلف کشورمان در چند روز اخیر هر روز ۲ هزا و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس مورد نیاز است، اضافه کرد: در همین راستا ۲۰۰ دستگاه اتوبوس اعزامی از استان اردبیل به مرز مهران، اقدام به جابجایی زائران اربعین حسینی به نقاط مختلف کشور میکنند.
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان اردبیل بیان کرد: در طرح اربعین امسال ۲ هزار و ۲۲۰ راننده حرفهای با ۲۸۲ دستگاه اتوبوس در خدمت زوار امام حسین (ع) و در حال جابجایی زائران اربعین هستند.
شیرین زاده ادامه داد: امسال تمام امکانات و تجهیزات از نیروی انسانی تا ناوگانهای مسافری برای خدماترسانی هرچه بهتر به زائران ابا عبدالله الحسین (ع) بکار گرفته شده تا هیچ خللی در جابجایی زائران به مبدا و مقصد نداشته باشیم.
وی با اشاره به عدم ارائه سرویس از استان اردبیل در روزهای نزدیک به اربعین (۲ تا سه روز مانده به اربعین و ۲ تا سه روز بعد از اربعین) به سایر نقاط کشور از جمله تهران و مشهد، گفت: با توجه به اینکه در این ایام اغلب اتوبوسهای ناوگان مسافری استان اقدام به جابجایی زائران از مرزهای عراق میکنند در یکی دو روز آینده با تمام امکانات در خدمت مردم و مسافران به سایر مسیرها خواهیم بود.
وی افزود: بر همین اساس از شهروندان و مردم درخواست میشود در این ایام از سفرهای غیرضروری خودداری کرده و در صورت ضرورت چنان برنامه ریزی کنند که با مشکل مواجه نشوند.
وی از مردم و مسافران خواست هرگونه انتقاد و شکایت خود از عملکرد رانندگان و همچنین تخلف در قیمت بلیتها را از طریق سامانه ۱۴۱ راهداری اطلاع دهند تا در اسرع وقت به تخلفات رسیدگی شود.