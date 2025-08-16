به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ عیسی بابائی گفت: برنامه ریزی شده است در سطح استان مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان زکات از جمله زکات فطریه عام وسادات، کفارات، واجب و مستحب، امسال جمع آوری شود.

بابائی اظهارکرد: در چهار ماهه نخست امسال ۸۶ میلیارد زکات توسط شورا‌های زکات استان جمع آوری شده است که مبلغ ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در اختیار کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گلستان قرار گرفت و با اولویت بیماران صعب العلاج تحت حمایت هزینه شد.

مدیرکل کمیته امداد استان گلستان، خاطر نشان کرد: باهدف مردمی کردن امورات این نهاد، مابقی وجوهات جمع آوری شده توسط شورا‌های زکات در سطح استان، در همان محلات و با نظر معتمدین بین نیازمندان همان منطقه هزینه می‌شود.

بابائی افزود: سال گذشته نیز مبلغ ۱۴۰ میلیارد تومان زکات توسط شورا‌های زکات در سطح استان جمع آوری شد که ۷۸ درصد در زمینه خدمت به محرومین و نیازمندان شامل: درمانی، تحصیلی، مسکن، جهیزیه و معیشت با اعتباری بالغ بر ۱۰۹ میلیارد تومان و ۲۲ درصد در زمینه طرح های عمرانی از قبیل: مسجد، حسینیه وخانه عالم با اعتباری بالغ بر ۳۱ میلیارد تومان هزینه شد.

وی ادامه داد: مودیان،کشاورزان و مردم خیر و نیکوکار، زکات و احسان خود را می‌توانند به شورا‌های زکات شهر و روستا و یا دفاتر کمیته امداد امام خمینی (ره) و مراکز نیکوکاری محل خود تحویل دهند.