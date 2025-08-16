مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی از کاهش ۲۳ درصدی حوادث ناشی از گاز طبیعی نسبت به سال گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مهدی کمال آبادی فراهانی گفت: گاز طبیعی نسبت به سوختهای فسیلی دیگر، سوخت پاکی است که اگر درست استفاده نشود مخاطراتی مثل انفجار و یا مسمومیت ناشی از گاز سمی و مونوکسید کربن را به همراه خواهد داشت.
او افزود: با فرهنگ سازی، آموزش و اطلاع رسانی خوبی که با کمک شبکه آفتاب و اصحاب رسانه صورت گرفت، امسال تعداد حوادث ناشی از گاز طبیعی ۲۳ درصد و حوادث منجر به فوت ۴۷ درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.
مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی همچنین از اجرای طرح جایگزینی بخاریهایی با بازدهی بالا و با سطح انرژی A با حمایت شرکت ملی گاز ایران خبر داد.
کمال آبادی فراهانی ادامه داد: در اجرای این طرح ۱۳ هزار بخاری با بازدهی بالا به صورت رایگان و با هزینه شرکت گاز جایگزین بخاریهای فرسوده خواهد شد که هم کمک به بهینه سازی و کاهش مصرف انرژی در بخش خانگی خواهد کرد و هم سطح ایمنی استفاده از وسایل گازسوز را بالا میبرد.