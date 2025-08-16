درپی انتشار کارنامه علمی آزمون سراسری نوبت دوم ۱۴۰۴، سازمان سنجش به داوطلبانی که گروه آزمایشی اصلی آنان در دو یا چند نوبت متفاوت بوده، تاکید کرد که تا فردا (۲۶ مرداد) فرصت دارند گروه آزمایشی اصلی را که تمایل دارند از آن گروه، انتخاب رشته کنند در حساب کاربری خود مشخص کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کارنامه نتایج اولیه آزمون سراسری سال ١۴٠۴ شامل نمرات خام و نمره‌کل آزمون اختصاصیِ (کنکور) شرکت‌کنندگانِ نوبتِ اول و دومِ این آزمون از روز گذشته؛ جمعه ۲۵ مردادماه در سامانه جامع آزمون سراسری به نشانی my.sanjesh.org در دسترس قرار گرفت.

در حساب کاربری متقاضیانی که در هر دو نوبت آزمون سال ۱۴۰۴ شرکت کرده‌اند کارنامه اولیه به صورت مجزا نمایش داده شده و برای آنانی که فقط در یکی از دو نوبت آزمون مذکور ثبت‌نام و شرکت کرده‌اند، صرفاً کارنامه علمی مربوط به همان نوبت نمایش داده می‌شود.

بنا به تاکید سازمان سنجش، آن دسته از متقاضیانی که گروه آزمایشی اصلی (علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی) آنان در دو یا چند نوبت متفاوت بوده، باید گروه آزمایشی اصلی که تمایل دارند از آن گروه، انتخاب رشته کنند حداکثر تا فردا، یکشنبه ۲۶ مردادماه ۱۴۰۴ در حساب کاربری خود مشخص کنند، در غیر این‌صورت، گروه آزمایشی اصلیِ آخرین نوبت متقاضی که در جلسه آزمون حاضر بوده است ملاک عمل قرار می‌گیرد، زیرا یک متقاضی، امکان انتخاب رشته از دو گروه آزمایشی اصلی (علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی) را ندارد.

در انتشار کارنامه علمی آزمون سراسری سال ۱۴۰۴، علاوه بر نمره‌کل و نمره های خامِ آزمون اختصاصی، اطلاعات مربوط به استان محل تحصیل سه سال آخر دوره متوسطه، استان تولد، استان بومی و سهمیه نهایی نیز در اختیار داوطلبان قرار گرفته است.

داوطلبان چنانچه مغایرتی در اطلاعات ارائه شده مشاهده کنند، لازم است مطابق موارد زیر اقدام کنند:

الف: درخواست اصلاح موارد خود را از طریق لینک https://darkhast.sanjesh.org با ضمیمه کردن تصاویر شناسنامه و کارنامه نهایی سه سال آخر تحصیلی دوره متوسطه به سازمان سنجش ارسال کنند تا اطلاعات آنها بررسی شود.

ب: چنانچه سهمیه ثبت‌نامی متقاضی در نوبت دوم آزمون سراسری سال ۱۴۰۴، سهمیه ایثارگران (۵ درصد یا ۲۵ درصد) بوده ولی در کارنامۀ اعلامِ نتیجه "مناطق" درج شده، لازم است برای بررسی وضع سهمیه خود حداکثر تا تاریخ ۳۰ مردادماه ۱۴۰۴به ارگان مربوط مراجعه و پیگیری کنند، پس از این مرحله، افراد واجد شرایط از طریق نهاد مربوط، به سازمان سنجش اعلام خواهند شد.

بر اساس اعلام سازمان سنجش، آن دسته از متقاضیان آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ که در یکی از دو گروه زیر (الف یا ب) قرار بگیرند کارنامۀ ملاکِ عمل برای انتخاب رشته در هر یک از گروه‌های آزمایشی اصلی و همچنین گروه هنر یا زبان‌های خارجی که در آن شرکت کرده‌اند، شامل بیشترین نمره‌کل آزمون اختصاصی، نمره‌کل سابقه تحصیلی و نمره‌کل نهایی، رتبه در سهمیه و رتبه کشوری، متعاقباً در حساب کاربریِ آنان درج خواهد شد:

الف) متقاضیانی که فقط در نوبت اول یا دوم یا هر دو نوبت آزمون سراسری سال ۱۴۰۴شرکت کرده‌اند.

ب) متقاضیانی که در نوبت اول یا دوم یا هر دو نوبت آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ شرکت کرده‌اند و در یکی از دو نوبت آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ثبت‌نام یا شرکت کرده باشند.

به گزارش ایرنا، دومین نوبت آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ برای پذیرش دانشجوی دوره‌های روزانه، نوبت دوم، دانشگاه پیام نور، موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی و غیر دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی در روز‌های پنجشنبه و جمعه؛ ۲۶ و ۲۷ تیرماه با مجموع ۸۲۲ هزار و ۹۵۳ داوطلب برگزار شد.