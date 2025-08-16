شهردار منطقه ۴ با حضور در دفتر سامانه +۱۳۷ منطقه در گفتگوی مستقیم با شهروندان پیگیر نحوه اجرای پیام‌های آنان شده و فرآیند ثبت و رسیدگی به پیام‌های شهروندی را ارزیابی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما سید محمد موسوی گفت: پاسخگویی به درخواست‌های شهروندان در سامانه +۱۳۷ باید به طور جدی در اولویت رسیدگی کمی و کیفی قرار گیرد تا رضایتمندی کامل شهروندان از مدیریت شهری منطقه حاصل شود.

احسان مقدسی مدیر بازرسی منطقه ۴نیز گفت: نحوه بازخوردسنجی پیام‌های شهروندان ازسوی کارشناسان سامانه +۱۳۷، بایستی به نحوی انجام پذیرد که مستندات بارگذاری شده مورد پذیرش و رضایت شهروندان قرار گیرد.