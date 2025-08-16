رئیس پلیس آگاهی استان یزد: سارق و همدستش به دو فقره سرقت خودرو و ۲۴ فقره سرقت داخل خودرو اعتراف کردند.

اعتراف سارق و همدستش به ۲۶ فقره سرقت

اعتراف سارق و همدستش به ۲۶ فقره سرقت

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ کارآگاه حمیدرضا زارع با اعلام این خبر اظهارداشت: در پی سرقت یک دستگاه وانت پراید در شهر یزد ماموران پلیس آگاهی به بررسی موضوع پرداختند.

وی افزود: کارآگاهان پلیس با بررسی دوربین‌های مداربسته متوجه شدند سارق با خودروی سمند سرقتی به محل مورد نظر رفته و سپس اقدام به سرقت پراید وانت کرده است.

رئیس پلیس آگاهی استان یزد گفت: کارآگاهان پلیس، خودرو مسروقه را در یکی از خیابان‌های یزد مشاهده آن را متوقف و سارق و همدستش را دستگیر کردند.

سرهنگ زارع تصریح کرد: سارقان در تحقیقات و بازجویی ها، به دو فقره سرقت خودرو و ۲۴ فقره سرقت داخل خودرو اعتراف کردند.

کارآگاه زارع با اشاره به معرفی سارقان به مراجع قضائی از شهروندان درخواست کرد با نصب تجهیزات ایمنی از سرقت وسایل نقلیه پیشگیری کنند.