به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صداوسیما ، در نهمین روز از بازی‌های جهانی چنگدو، تیم ملی کانوپولو بانوان ایران (اصفهان خروشان) پس از غلبه بر تیم میزبان چین در جایگاه هفتم قرار گرفت.

ملی‌پوشان کشورمان با ترکیب الهه پورعبدیان، آناهیتا مهترپور، ملیکا برون، شیوا لکزایی، مهدیه شبانی، آتوسا اسلامی، فاطمه جلیلیان و ستایش پیرنجم‌الدین وارد میدان شدند و با ارائه بازی یک طرفه و هماهنگ با نتیجه ۱۹ بر ۲ برنده بازی شدند.

نیما حجتی مدیر فنی و ترانه طباطبایی و سیدایمان شفیع‌اف به عنوان سرپرست اعضای کادر فنی تیم ایران در این دوره از رقابت‌ها بودند.

در این مسابقه گل‌های ایران را ملیکا برون ۶ گل، شیوا لکزایی ۳ گل، ستایش پیرنجم‌الدین ۳ گل، مهدیه شعبانی ۳ گل، آناهیتا مهترپور ۲ گل، فاطمه جلیلیان و آتوسا اسلامی به ثمر رساند.

بدین ترتیب دختران کانوپولوی ایران در نخستین تجربه حضور خود در این رقابت‌ها با برد مقابل چین به جایگاه هفتمی بازی‌های جهانی بسنده کردند.