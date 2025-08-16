

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، اداره استعداد‌های درخشان دانشگاه صنعتی امیرکبیر، سلسله همایش‌های حضوری و مجازی «روز باز امیرکبیر» با هدف آشنا کردن دانشجویان با رشته‌های دانشگاه، مسیر‌های شغلی و تجربه‌های موفق دانشجویان و فارغ‌التحصیلان برگزار می‌کند. در این راستا رویداد «روز باز امیرکبیر» بصورت حضوری و سپس رویداد مجازی معرفی رشته‌ها برگزار خواهد شد.

این همایش‌ها با حضور اساتید، دانشجویان فارغ‌التحصیل داخل و خارج از کشور و فعالان برجسته صنعتی دانشگاه، به شرکت‌کنندگان امکان می‌دهد تا پاسخ تمام پرسش‌های خود درباره مسیر تحصیلی و شغلی را دریافت کنند.

این رویداد پس از رویداد حضوری ۲۸ مردادماه، به صورت مجازی از ۳۰ مرداد تا اول شهریور در قالب سکوی های آنلاین برگزار می‌شود و هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۱ ادامه خواهد داشت.

در طول همایش، شرکت‌کنندگان با فعالیت‌های علمی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان، مسیر‌های موفقیت فارغ‌التحصیلان و فرصت‌های شغلی در ایران و خارج کشور آشنا خواهند شد. همچنین پنل پرسش و پاسخ با حضور اساتید، دانشجویان و افراد موفق در صنعت برگزار خواهد شد.

رشته‌های ارائه‌شده در این همایش‌ها شامل مهندسی عمران و محیط زیست، مهندسی معدن، مهندسی نفت، مهندسی شیمی، مهندسی پلیمر، مهندسی نساجی، مهندسی مواد و متالورژی، مهندسی صنایع، مدیریت، ریاضی و علوم کامپیوتر، مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر، مهندسی پزشکی، فیزیک و مهندسی انرژی، مهندسی مکانیک، مهندسی دریا و مهندسی هوافضا است.

علاقه‌مندان برای حضور در همایش «روز باز امیرکبیر» می‌توانند برای ثبت نام و شرکت در این همایش‌ها به این لینک مراجعه کنند.