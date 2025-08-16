به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس شبکه دامپزشکی نیشابور، با اشاره به نقش صادرات در رونق صنعت طیور کشور، گفت: با توجه به ظرفیت‌های بالای تولید جوجه، مکمل و خوراک دام و طیور در ایران، صادرات این محصولات تأثیر قابل توجهی در تقویت اقتصاد کشور، به ویژه در بخش دام و طیور دارد.

دکتر علی سلیمانی افزود: این محموله از یک واحد پرورش پولت در این شهرستان به افغانستان ارسال شده است. پولت‌ ها در سن نود روزگی پس از نمونه گیری و انجام آزمایش‌ های لازم توسط آزمایشگاه‌ های معتبر مورد تأیید قرار گرفتند و مجوز بهداشتی حمل آنها به افغانستان توسط شبکه دامپزشکی نیشابور صادر شد.

وی ادامه داد: این شهرستان دارای سه واحد پرورش پولت با ظرفیت ۲۳۷ هزار قطعه است که تا سن نود روزگی نگهداری شده و سپس به سالن‌ های تخمگذار منتقل می شوند.

سلیمانی همچنین به ظرفیت‌ های پرورش طیور در نیشابور اشاره کرد و گفت: ۱۰ واحد مرغ تخمگذار با ظرفیت ۵۶۰ هزار قطعه در نیشابور فعال هستند که تا ۱۸ ماه به تولید تخم مرغ می پردازند و در این مدت واکسن‌ های ضروری از جمله آبله، برونشیت، نیوکاسل، آنفلوانزا، گامبرو و لارنگو را دریافت می کنند.

این صادرات گامی مهم در توسعه روابط تجاری بین ایران و افغانستان و همچنین تقویت صنعت دام و طیور کشور محسوب می شود.