به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، محمدباقر خلفی گفت: ۲ کوهنورد در صخره‌های مقابل آبشار روستای میر گرفتار شدند که بلافاصله یک تیم عملیاتی از پایگاه امداد و نجات شهرستان طالقان به محل حادثه اعزام شد.

خلفی تصریح کرد: نجاتگران پس از دسترسی به حادثه دیده گان عملیات رهاسازی را آغاز و هر ۲ نفر با ایمنی کامل به مکان امن منتقل شدند.