نجات ۲ کوهنورد گرفتار در صخرههای روستای میر طالقان
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان البرز از نجات ۲ کوهنورد گرفتار در صخره هلی روستای میرشهرستان طالقان پس از ۵ ساعت عملیات امدادی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، محمدباقر خلفی گفت: ۲ کوهنورد در صخرههای مقابل آبشار روستای میر گرفتار شدند که بلافاصله یک تیم عملیاتی از پایگاه امداد و نجات شهرستان طالقان به محل حادثه اعزام شد.
خلفی تصریح کرد: نجاتگران پس از دسترسی به حادثه دیده گان عملیات رهاسازی را آغاز و هر ۲ نفر با ایمنی کامل به مکان امن منتقل شدند.