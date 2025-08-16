به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی در سمنان گفت: در الگوی کشت ابلاغی به استان‌ها از ۵۰ میلیارد متر مکعب در سال گذشته به ۴۵ میلیارد متر مکعب در سال جاری کاهش یافته است.

غلامرضا گل محمدی در خصوص سامانه‌های نوین آبیاری و نحوه حمایت از کشاورزان خرده مالک از حمایت همه جانبه وزارت جهاد کشاورزی از آنان در صورت رعایت الگوی کشت خبر داد.

وی گفت: اعطای یارانه‌ای نهاده‌های کشاورزی مانند کود، بذر، سم، خرید‌های تضمینی و حمایت‌های فنی و تجهیزاتی، مواردی است که رعایت الگوی کشت، به دنبال خواهد داشت.