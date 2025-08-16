کیفیت هوای تهران در ساعت ۱۰ و ۱۲ دقیقه صبح امروز با شاخص ۹۲ در وضع زرد و قابل قبول قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بنا بر اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در حال حاضر کیفیت هوای تهران با شاخص ۹۲ در وضع زرد و قابل قبول قرار دارد. همچنین طی ۲۴ ساعت گذشته میانگین شاخص کیفیت هوا بر روی عدد ۸۸ و قابل قبول قرار داشت.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به شش دسته اصلی تقسیم بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا «پاک»، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا «قابل قبول یا متوسط»، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا «ناسالم برای گروه‌های حساس»، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا «ناسالم»، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا «بسیار ناسالم» و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا «خطرناک» است.