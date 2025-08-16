به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دادستان عمومی وانقلاب رامسر با همراهی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری، ومسئولان اداره آب از چشمه‌ها و برخی مخازن روستا‌های جیر کوه و پایین مازو بازدید کردند.

دادستان عمومی وانقلاب رامسر گفت:در این بازدید که به جهت حل تنش آبی چند ساله دو روستا به لحاظ احکام قضایی صادره و حفظ حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم انجام شد با توجه به مطالبات شدید مردمی و هم چنین ضرورت بررسی تخصیص عادلانه منابع آبی، از تمامی چشمه‌های نقاط مرتفع و صعب العبور و همچنین مخازن موجود ودر حال ساخت بازدید صورت گرفت.

سام افزود: ضمن استماع طولانی مدت مشکلات مردمی هر دو روستا، اعلام شد فصل الخطاب در حل مشکل تمکین به قانون وعمل به مجوزات صادره از سوی ادارات متولی است.

دادستان عمومی وانقلاب رامسر خاطر نشان کرد: باید علاوه بر مدیریت در توزیع عادلانه منابع آب، مدیریت مصرف آب هم در دستور کار باشد و لازمه آن نصب کنتور آب است.