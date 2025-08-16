به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حاجیه عقیدی مادر شهید محسن جاویدی پس از گذشت ۴۳ سال چشم انتظاری در سن ۸۰ سالگی به فرزند شهیدش پیوست.

مادری که سال‌ها با دلی پر از امید و چشمانی خیره به در، زندگی کرد و پس از شهادت فرزندش در اروندرود هیچگاه ماهی نخورد و همیشه با گریه‌های سوزناک خود می‌گفت: «چگونه از ماهی‌ای که فرزندم را خورده است، بخورم؛ اگر طلا هم شود از آن نمی‌خورم.»

روایت‌های سوزناک این مادر شهید از دلتنگی برای فرزند شهیدش بار‌ها در فضای مجازی منتشر شده است.

مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر مادر شهید محسن جاویدی عصر امروز در روستای خیرآباد شهرستان فسا برگزار می‌شود.

شهید محسن جاویدی غواص جوان اهل شهرستان فسا بود که در عملیات کربلای ۴، با ۲۰ سال سن دل به اروند سپرد و در سکوتی آسمانی، به دیدار حق شتافت و پیکر مطهرش هرگز بازنگشت.