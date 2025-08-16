پخش زنده
در ایام سوگواری دهه آخر ماه صفر، شبکه قرآن و معارف با مجموعه مستند «خانههای نورانی»، مهمان خانههای عاشقان اهلبیت (ع) میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این مجموعه، که روایتگر آیینهای دیرپا و روضههای خانگی است، از امروز تا چهارشنبه ۲۹ مرداد، هر شب ساعت ۲۱:۳۰ و روز جمعه (۳۱ مرداد) ساعت ۱۷، از شبکه قرآن و معارف پخش می شود.
مستند «خانههای نورانی»، پنجرهای است به سوی سنتهای معنوی و مراسمهای عزای خانگی که به دست پیرغلامان و عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) با قدمتی دیرینه برپا میشود. هر شب، یکی از این محافل نورانی در قاب تلویزیون جان میگیرد تا روایتگر عشق و ارادت به خاندان عصمت و طهارت باشد.
در شب نخست، آیین آیتالله زابلی به تصویر کشیده میشود. یکشنبه شب، سادات کسایی میزبان دلهای عزادار خواهند بود. دوشنبه شب، حسینیه اعظم درودگاه با شکوه عزای خود جلوهگر میشود. سهشنبه شب، حاج رضا نامور تبریزی با خلوص آیین هایش دلها را به کربلا میبرد؛ و در نهایت، چهارشنبه شب، خانه عمادزاده، چون نگینی نورانی، محفل عزای حسینی را به نمایش میگذارد.
این مجموعه، فرصتی است برای بازخوانی سنتهای اصیل عزاداری که نسل به نسل در خانههای ایرانی جاری بوده و همچنان چراغ محبت به اهلبیت (ع) را فروزان نگه داشته است.